Онлайн-трансляция шестого матча плей-офф КХЛ «Северсталь» — ЦСКА

Сегодня, 12 марта, «Северсталь» в Череповце примет ЦСКА. Старт шестой встречи серии запланирован на 17:00 мск. Команды обменялись гостевыми победами. Пятый матч выиграли хоккеисты ЦСКА и повели в серии со счётом 3-2.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале KHL Prime.
В сезонной серии из четырёх встреч «Северсталь» трижды взяла верх над армейцами, выиграв дважды дома и один раз в гостях. В первой встрече Кубка Гагарина ЦСКА уверенно победил – 5:2. В следующей встрече «Северсталь» взяла реванш, одолев армейцев в овертайме – 3:2. В третьем матче серии победу одержали хоккеисты «Северстали» со счётом 5:3. В четвёртом матче хоккеисты ЦСКА одержали разгромную победу со счётом 9:3. Пятый матч выиграли хоккеисты ЦСКА со счётом 4:3.
- 12 марта 2023
-
13:30
-
13:12
-
12:40
-
12:31
-
12:11
-
12:00
-
11:55
-
11:40
-
11:20
-
11:03
-
10:35
-
10:30
-
10:20
-
10:00
-
09:44
-
09:19
-
09:01
-
08:52
-
08:31
-
08:17
-
07:45
-
07:40
-
07:30
-
07:23
-
07:10
-
07:00
-
06:03
-
06:01
-
05:33
-
03:40
-
02:28
-
02:16
- 11 марта 2023
-
23:57
-
23:45
-
23:15