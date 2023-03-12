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Онлайн-трансляция шестого матча плей-офф КХЛ «Северсталь» — ЦСКА

Онлайн-трансляция шестого матча плей-офф КХЛ «Северсталь» — ЦСКА
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Сегодня, 12 марта, «Северсталь» в Череповце примет ЦСКА. Старт шестой встречи серии запланирован на 17:00 мск. Команды обменялись гостевыми победами. Пятый матч выиграли хоккеисты ЦСКА и повели в серии со счётом 3-2.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале KHL Prime.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
12 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
ЦСКА
Москва

В сезонной серии из четырёх встреч «Северсталь» трижды взяла верх над армейцами, выиграв дважды дома и один раз в гостях. В первой встрече Кубка Гагарина ЦСКА уверенно победил – 5:2. В следующей встрече «Северсталь» взяла реванш, одолев армейцев в овертайме – 3:2. В третьем матче серии победу одержали хоккеисты «Северстали» со счётом 5:3. В четвёртом матче хоккеисты ЦСКА одержали разгромную победу со счётом 9:3. Пятый матч выиграли хоккеисты ЦСКА со счётом 4:3.

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