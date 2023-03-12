Онлайн-трансляция шестого матча плей-офф КХЛ «Динамо» — «Торпедо»

Сегодня, 12 марта, «Динамо» в Москве примет «Торпедо». Старт шестой встречи серии запланирован на 17:00 мск. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Торпедо».
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале KHL.
В сезонной серии из четырёх встреч команды обменялись победами, выиграв по разу дома и в гостях. В первой встрече плей-офф КХЛ москвичи победили – 3:1. В следующей встрече «Торпедо» взяло уверенный реванш – 5:2. В третьем матче серии сухую победу со счётом 3:0 одержали хоккеисты «Динамо». Матч запомнился дракой фанатов на трибуне. В четвёртом матче волевую победу одержали хоккеисты «Торпедо» со счётом 5:4 в овертайме. Пятый матч в овертайме выиграли хоккеисты «Торпедо» со счётом 4:3.
- 12 марта 2023
-
14:51
-
14:38
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:12
-
12:40
-
12:31
-
12:11
-
12:00
-
11:55
-
11:40
-
11:20
-
11:03
-
10:35
-
10:30
-
10:20
-
10:00
-
09:44
-
09:19
-
09:01
-
08:52
-
08:31
-
08:17
-
07:45
-
07:40
-
07:30
-
07:23
-
07:10
-
07:00
-
06:03
-
06:01
-
05:33
-
03:40