Онлайн-трансляция шестого матча плей-офф КХЛ «Динамо» — «Торпедо»

Сегодня, 12 марта, «Динамо» в Москве примет «Торпедо». Старт шестой встречи серии запланирован на 17:00 мск. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Торпедо».

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале KHL.

В сезонной серии из четырёх встреч команды обменялись победами, выиграв по разу дома и в гостях. В первой встрече плей-офф КХЛ москвичи победили – 3:1. В следующей встрече «Торпедо» взяло уверенный реванш – 5:2. В третьем матче серии сухую победу со счётом 3:0 одержали хоккеисты «Динамо». Матч запомнился дракой фанатов на трибуне. В четвёртом матче волевую победу одержали хоккеисты «Торпедо» со счётом 5:4 в овертайме. Пятый матч в овертайме выиграли хоккеисты «Торпедо» со счётом 4:3.