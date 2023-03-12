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Динамо М — Торпедо. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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Онлайн-трансляция шестого матча плей-офф КХЛ «Динамо» — «Торпедо»

Онлайн-трансляция шестого матча плей-офф КХЛ «Динамо» — «Торпедо»
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Сегодня, 12 марта, «Динамо» в Москве примет «Торпедо». Старт шестой встречи серии запланирован на 17:00 мск. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Торпедо».

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Также встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале KHL.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
12 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Торпедо
Нижегородская область

В сезонной серии из четырёх встреч команды обменялись победами, выиграв по разу дома и в гостях. В первой встрече плей-офф КХЛ москвичи победили – 3:1. В следующей встрече «Торпедо» взяло уверенный реванш – 5:2. В третьем матче серии сухую победу со счётом 3:0 одержали хоккеисты «Динамо». Матч запомнился дракой фанатов на трибуне. В четвёртом матче волевую победу одержали хоккеисты «Торпедо» со счётом 5:4 в овертайме. Пятый матч в овертайме выиграли хоккеисты «Торпедо» со счётом 4:3.

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