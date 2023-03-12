В «Сочи» сделали заявление по поводу обвинения хоккеиста клуба в убийстве

Пресс-служба «Сочи» выступила с официальным заявлением по поводу обвинения нападающего сочинского клуба Артёма Иванюженкова в убийстве.
«В связи с поступающими запросами от СМИ по ситуации с игроком Артёмом Иванюженковым хоккейный клуб «Сочи» информирует. После окончания последнего матча регулярного чемпионата КХЛ 26 февраля хоккеисты команды получили выходные дни. На первую после отпуска тренировку команда собралась 10 марта. В пятницу и субботу игроки работали во дворце спорта «Большой», Артём Иванюженков участвовал в тренировочном процессе. На 12 марта в графике команды запланирован выходной.
Хоккейный клуб «Сочи» не получал информации или официальных запросов от правоохранительных органов», — говорится в сообщении пресс-службы сочинского клуба.
Напомним, хоккеист в компании праздновал день рождения в частном доме. В какой-то момент у гостей произошёл конфликт, 23-летнему парню нанесли ножевое ранение, он скончался на месте от кровопотери. Сообщается, что несколько свидетелей указывают на Иванюженкова как на виновника убийства.
- 12 марта 2023
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