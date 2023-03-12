В Следственном комитете по Подмосковью сообщили, что Иванюженков непричастен к убийству

В Следственном комитете по Подмосковью сообщили, что хоккеист «Сочи» Артём Иванюженков непричастен к убийству, сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее прозвучали обвинения хоккеиста в убийстве 23-летнего парня на праздновании дня рождения. Потерпевшему нанесли ножевое ранение, от которого он скончался на месте от кровопотери.

Также сообщается, что Иванюженков скрылся после убийства в подмосковном кафе. Сейчас с родственниками хоккеиста ведутся переговоры, чтобы подозреваемый добровольно явился в отдел. Сообщается, что несколько свидетелей указывают на Иванюженкова как на виновника убийства.

Напомним, нападающий «Сочи» является сыном депутата Госдумы Бориса Иванюженкова. В 2020 году за рулём BMW X6 Артём сбил насмерть велосипедиста в Подмосковье.