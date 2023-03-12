Иванюженков записал видеообращение из Сочи и опроверг обвинения в убийстве

Нападающий «Сочи» Артём Иванюженков опроверг обвинения в убийстве 23-летнего парня в Подмосковье. Хоккеист записал видеообращение на берегу моря, сообщает телеграм-канал Baza.
«Друзья, добрый день! Меня зовут Артём Иванюженков. По сети разлетаются фейки и полная ложь о том, что я совершил преступление в Подмосковье в каком-то ресторане. Не верьте непроверенной информации. Я третий день нахожусь на сборах в Сочи. Следствие во всём разберётся. Всем хорошего дня и привет из Сочи», — сказал Иванюженков в своём видеообращении.
Напомним, ранее прозвучали обвинения хоккеиста в убийстве 23-летнего парня на праздновании дня рождения. Потерпевшему нанесли ножевое ранение, от которого он скончался на месте от кровопотери. Позднее Следственный комитет Подмосковья опроверг информацию о причастности Иванюженкова к убийству.
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