Бывший главный тренер ХК «Сочи» Назаров охарактеризовал хоккеиста Иванюженкова

Бывший главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров призвал не верить слухам в СМИ об обвинении форварда сочинского клуба Артёма Иванюженкова в убийстве и дал характеристику нападающему.

«Работал с Артёмом в «Сочи». Отзывчивый, добропорядочный православный человек. Никогда не опаздывал на тренировки и не нарушал спортивный режим. Что касается того, о чём пишут в интернете, то мы видим, сколько непроверенной информации там порой бывает. Сейчас уже и сам Артём выступил из Сочи с опровержением. В любом случае правоохранительные органы во всём разберутся. Нужно доверять именно им, а не тому, что пишут в телеграм-каналах. Надо помнить, что мы живём в очень непростое время», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об обвинении Иванюженкова в убийстве 23-летнего парня в подмосковном ресторане. Позднее СК Подмосковья опроверг данную информацию. Сам хоккеист записал видеообращение из Сочи с опровержением обвинений.

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