Кручинин вернулся в состав «Торпедо», форвард не играл с начала февраля 2022 года
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«Торпедо» в своём телеграм-канале представило состав на шестой матч серии Кубка Гагарина с московским «Динамо», который начнётся сегодня, 12 марта, в 17:00 мск.
В состав нижегородцев вернулся нападающий Алексей Кручинин. Российский форвард впервые сыграет в нынешнем плей-офф. Кручинин получил травму в начале февраля — ещё в ходе регулярного чемпионата. В последний раз форвард появлялся на льду 9 февраля.
31-летний хоккеист сыграет в первом звене «Торпедо» с Николаем Коваленко и Сергеем Гончаруком. Алексей принял участие в 60 встречах, в которых забросил 15 шайб и отдал 37 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 52 очка. Кручинин стал вторым бомбардиром нижегородцев в регулярке и вторым ассистентом команды.
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