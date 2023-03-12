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Форвард «Металлурга» Акользин оформил свой первый хет-трик в КХЛ

В Магнитогорске завершился шестой матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Металлург» принимал на своём льду «Автомобилист». Победу со счётом 6:3 одержали хозяева. Счёт в серии – 3:3.

Нападающий «Металлурга» Павел Акользин оформил первый хет-трик в Континентальной хоккейной лиге. 32-летний форвард отметился голами на первой, 47-й и 57-й минутах встречи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Как сообщает пресс-служба КХЛ, Акользин – автор первого хет-трика в розыгрыше Кубка Гагарина – 2023. Среди игроков Металлурга это уже 10-й хет-трик в кубковых матчах, команда лидирует по этому показателю в розыгрышах плей-офф.