Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал поражение от «Металлурга»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итог шестого матча с «Металлургом» (3:6).
«Сегодня, наверное, Магнитогорск реализовал все свои моменты, которые создал, а мы не использовали моменты, которые у нас были. Это и повлияло на исход матча.
Три гола в большинстве? Сегодня удачно забили голы, соперник тоже «5х4» забил, есть преимущество.
Седьмой матч для тренера? Приятны такие игры, накал страстей, лучше, конечно, раньше заканчивать серию, но это спорт. Магнитогорск — хорошая мастеровитая команда с большим опытом, тяжёлый соперник.
Появление Бобкова в воротах? Мы должны были больше ловить шайбу на себя, старались не менять систему игры.
Широков покидал матч, но возвращался? Ещё не общался с доктором, попозже поговорим. Если доиграл матч — значит, нормально. В плей-офф нет больных, все выходят, вытаскивают из себя, что могут, кто-то на уколах. Это самые интересные матчи, ради которых мы работаем.
Сыграет ли Маттссон в седьмой игре? Возможно, посмотрим», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 12 марта 2023
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