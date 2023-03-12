Воробьёв — о голе Дронова в большинстве: всех просим пробежать 60 метров и забить

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв после победы над «Автомобилистом» (6:3) рассказал о голе Григория Дронова в большинстве.
«Просили ли Дронова взять игру на себя? Чтобы пробежал 60 метров и забил? Мы всех так просим (смеётся). Там и схема была другая, два защитника на льду, поменяли её, не совсем с розыгрыша забили. Главное — шайба пересекла линию ворот.
Что для меня значит седьмая игра? В покере это называется all in. Хороший был плакат — сегодня или никогда, послезавтра то же самое будет.
Бурмистров и Кошелев сыграли так, как хотели? Да, однозначно.
Нет ротации защитников? Потому что у нас шесть защитников, которые топ-6.
Четвёртое звено на первом вбрасывании? Да, надо было что-то менять, запустили звено, которое не только первый гол забило, но и назабивало нормально. Изначально хотели, чтобы они, если сказать по-старославянски, топтали, в этом была идея. Была мысль поставить Акользина на пятак в большинстве, но использовали Чибисова», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
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