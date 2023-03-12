Подозреваемый в убийстве в кафе задержан. Ранее сообщалось о причастности Иванюженкова

Подозреваемый в убийстве молодого человека в подольском гриль-баре задержан, он написал явку с повинной, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на следователей.
Напомним, ранее прозвучали обвинения в адрес хоккеиста «Сочи» Артёма Иванюженкова в убийстве 23-летнего парня на праздновании дня рождения. Потерпевшему нанесли ножевое ранение, от которого он скончался на месте от кровопотери. Позже в Следственном комитете по Подмосковью сообщили, что Иванюженков непричастен к убийству.
Нападающий «Сочи» является сыном депутата Госдумы Бориса Иванюженкова. В 2020 году за рулём BMW X6 Артём сбил насмерть велосипедиста в Подмосковье.
Сам хоккеист в видео, опубликованном сегодня, 12 марта, опроверг обвинения в убийстве, заявив, что он третий день находится на сборах в Сочи.
- 12 марта 2023
-
18:09
-
18:01
-
17:46
-
17:42
-
17:38
-
17:31
-
17:25
-
17:11
-
16:58
-
16:36
-
16:27
-
16:15
-
15:58
-
15:38
-
15:30
-
15:21
-
14:51
-
14:38
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:12
-
12:40
-
12:31
-
12:11
-
12:00
-
11:55
-
11:40
-
11:20
-
11:03
-
10:35
-
10:30
-
10:20
-
10:00