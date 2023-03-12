Подозреваемый в убийстве в кафе задержан. Ранее сообщалось о причастности Иванюженкова

Подозреваемый в убийстве молодого человека в подольском гриль-баре задержан, он написал явку с повинной, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на следователей.

Напомним, ранее прозвучали обвинения в адрес хоккеиста «Сочи» Артёма Иванюженкова в убийстве 23-летнего парня на праздновании дня рождения. Потерпевшему нанесли ножевое ранение, от которого он скончался на месте от кровопотери. Позже в Следственном комитете по Подмосковью сообщили, что Иванюженков непричастен к убийству.

Нападающий «Сочи» является сыном депутата Госдумы Бориса Иванюженкова. В 2020 году за рулём BMW X6 Артём сбил насмерть велосипедиста в Подмосковье.

Сам хоккеист в видео, опубликованном сегодня, 12 марта, опроверг обвинения в убийстве, заявив, что он третий день находится на сборах в Сочи.