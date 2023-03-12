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Акользин забросил пятую по быстроте шайбу в истории плей-офф КХЛ

В Магнитогорске завершился шестой матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Металлург» принимал на своём льду «Автомобилист». Победу со счётом 6:3 одержали хозяева. Счёт в серии – 3-3.

Форвард «Магнитки» Павел Акользин открыл счёт в матче на 16-й секунде первого периода. Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, Акользин забросил пятую по быстроте шайбу с начала матча в плей-офф КХЛ.

Топ-5 самых быстрых шайб в плей-офф КХЛ выглядит так:

00:11 – Константин Пушкарёв («Барыс») в 2017 году;

00:14 – Данис Зарипов («Ак Барс») в 2009 году, Дмитрий Воронков («Ак Барс») в 2023 году;

00:15 – Дмитрий Моня («Сибирь») в 2014 году;

00:16 – Павел Акользин («Металлург») в 2023 году.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, Акользин в матче оформил свой первый хет-трик в КХЛ.