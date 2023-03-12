Валк: отсутствие Маттссона не отражается на «Автомобилисте», Бобков играет хорошо

Нападающий «Автомобилиста» Кёртис Валк прокомментировал поражение от «Металлурга» (3:6) и заявил, что отсутствие основного голкипера Юхана Маттссона не сказалось на игре команды из Екатеринбурга.

«Получилась очень эмоциональная игра. При 3:4 у нас были отличные возможности сравнять счёт, но это так и не удалось сделать. В обороне мы отыграли также не лучшим образом. Теперь все мысли о седьмом матче.

Чем объяснить сразу шесть пропущенных голов? Такие матчи иногда случаются, мы играли хорошо. Соперник реализовал свои возможности. Мы тоже могли забивать больше, но не воспользовались этим шансом.

На команде сильно отражается отсутствие травмированного вратаря Юхана Маттссона? Не думаю. Маттссон – хороший вратарь и много помогал нам в плей-офф. Но у нас два равных голкипера. Игорь Бобков тоже играет хорошо.

В чём секрет моей результативной игры? Я просто делаю свою работу, а это — забивать голы и набирать очки. Надеюсь, что смогу продолжить свою результативную серию и в седьмом матче, и это поможет команде победить.

За счёт чего можно будет победить в седьмом матче? Седьмой матч в плей-офф всегда очень волнительный и интересный. Нам нужно играть уверенно, что мы уже показывали, и это должно принести успех», — цитирует Валка «РБ Спорт».

Отметим, что в сегодняшней встрече не играл основной голкипер екатеринбургской команды Маттссон, получивший повреждение в пятой встрече.