Рукопожатие Кудашова и Ларионова после завершения серии «Динамо» — «Торпедо»
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В Москве завершился шестой матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Динамо» принимало на своём льду нижегородское «Торпедо». Победу в дополнительное время со счётом 2:1 одержали нижегородцы. Счёт в серии – 4-2.
После завершения серии состоялось традиционное рукопожатие команд. Главные тренеры московского «Динамо» и «Торпедо» Алексей Кудашов и Игорь Ларионов во время рукопожатия поблагодарили друг друга за серию.
Напомним, «Торпедо» выиграло серию со счётом 4-2 и вышло в полуфинал Западной конференции Кубка Гагарина. Своего соперника нижегородцы узнают после завершения серии плей-офф между ЦСКА и «Северсталью». Решающий матч состоится в Москве 14 марта.
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