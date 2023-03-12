Игорь Ларионов прокомментировал выход «Торпедо» во второй раунд плей-офф КХЛ

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы над московским «Динамо» (2:1 ОТ) прокомментировал выход нижегородцев во второй раунд плей-офф КХЛ.

«Поздравляю игроков с очень важной победой в их хоккейной карьере, а также наших болельщиков. Этот снежный ком увеличивается. Наша команда начала путь в июле и вышла во второй раунд. Наши тренеры по общей физической подготовке делают работу, которая не видна обычному человеку, но видна на площадке. Фактор дозирования игрового времени на тренировках дал плоды. Мы никогда не искали оправдания в усталости. Ребята откликнулись на наши новшества.

Мы не хотели седьмой игры в серии. Ребятам нужен небольшой отдых. Сказались нервозность и нехватка опыта при реализации моментов. В то же время похвалю вратаря соперника, который совершил невероятные сейвы. Что касается Кручинина, то он просился выйти раньше, мы давали ему время полностью восстановиться. Сегодня он провёл хороший матч», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.