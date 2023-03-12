Ларионов рассказал, когда у «Торпедо» появилась цель завоевать Кубок Гагарина

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы над московским «Динамо» (2:1 ОТ) рассказал, когда у нижегородцев появилась цель завоевать Кубок Гагарина.
«Цель завоевать Кубок Гагарина появилась сразу, когда увидели ребят и посмотрели в глаза этим мальчишкам. Предстоял большой объём работы. Ради чего ты работаешь тренером в любом виде спорта? Ради того, чтобы играть и добиваться успеха. Мы здесь для того, чтобы бороться за самые высокие титулы. Это было смело сказано для ребят, но это тот посыл, который мы дали команде», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
«Торпедо» вышло в полуфинал Западной конференции Кубка Гагарина. Своего соперника нижегородцы узнают после завершения серии плей-офф между ЦСКА и «Северсталью».
- 12 марта 2023
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