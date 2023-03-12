Ларионов поклонился болельщикам «Торпедо» после победы в серии с «Динамо»

В Москве завершился шестой матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Динамо» принимало на своём льду нижегородское «Торпедо». Победу в дополнительное время со счётом 2:1 одержали нижегородцы. Счёт в серии – 4-2.

После окончания матча главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов вышел к болельщикам, которые приехали в Москву, и поклонился им, благодаря за поддержку.

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«Торпедо» выиграло серию у московского «Динамо» со счётом 4-2 и вышло в полуфинал Западной конференции Кубка Гагарина. Своего соперника нижегородцы узнают после завершения серии плей-офф между ЦСКА и «Северсталью». Встреча запланирована на 14 марта (19:30 мск).

Ранее Ларионов ярко отпраздновал выход в следующий раунд с Николаем Хабибуллиным и тренерским штабом команды.