Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов поклонился болельщикам «Торпедо» после победы в серии с «Динамо»

Ларионов поклонился болельщикам «Торпедо» после победы в серии с «Динамо»
Комментарии

В Москве завершился шестой матч розыгрыша Кубка Гагарина, в котором «Динамо» принимало на своём льду нижегородское «Торпедо». Победу в дополнительное время со счётом 2:1 одержали нижегородцы. Счёт в серии – 4-2.

После окончания матча главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов вышел к болельщикам, которые приехали в Москву, и поклонился им, благодаря за поддержку.

ВИДЕО

«Торпедо» выиграло серию у московского «Динамо» со счётом 4-2 и вышло в полуфинал Западной конференции Кубка Гагарина. Своего соперника нижегородцы узнают после завершения серии плей-офф между ЦСКА и «Северсталью». Встреча запланирована на 14 марта (19:30 мск).

Ранее Ларионов ярко отпраздновал выход в следующий раунд с Николаем Хабибуллиным и тренерским штабом команды.

Новость по теме
Эмоции Игоря Ларионова после выхода «Торпедо» во второй раунд плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023