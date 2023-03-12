Харчук — о словах про продление контракта с Кудашовым: ничего не изменилось

Генеральный директор московского «Динамо» Анатолий Харчук подвёл итог сезона для бело-голубых и рассказал о продолжении работы с главным тренером Алексеем Кудашовым.

«Та задача, которая была поставлена перед командой, выполнена. В плей-офф мы вышли, причём вышли не с восьмого места, а с пятого. Я согласен, что лучше идти с одним тренером, он эту команду набирал.

С 28 февраля ничего не изменилось. «Динамо» подпишет новый контракт с Кудашовым», — цитирует Харчука ТАСС.

Напомним, в сегодняшнем матче «Торпедо» вырвало победу у «Динамо» в овертайме (2:1) и вышло в полуфинал Западной конференции Кубка Гагарина. Своего соперника нижегородцы узнают после завершения серии плей-офф между ЦСКА и «Северсталью».