Харчук — о словах про продление контракта с Кудашовым: ничего не изменилось
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Генеральный директор московского «Динамо» Анатолий Харчук подвёл итог сезона для бело-голубых и рассказал о продолжении работы с главным тренером Алексеем Кудашовым.
«Та задача, которая была поставлена перед командой, выполнена. В плей-офф мы вышли, причём вышли не с восьмого места, а с пятого. Я согласен, что лучше идти с одним тренером, он эту команду набирал.
С 28 февраля ничего не изменилось. «Динамо» подпишет новый контракт с Кудашовым», — цитирует Харчука ТАСС.
Напомним, в сегодняшнем матче «Торпедо» вырвало победу у «Динамо» в овертайме (2:1) и вышло в полуфинал Западной конференции Кубка Гагарина. Своего соперника нижегородцы узнают после завершения серии плей-офф между ЦСКА и «Северсталью».
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