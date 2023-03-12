Рашевский — о серии с «Торпедо»: огонь и вода: «Динамо» сильно обороной, соперник — атакой

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский подвёл итог серии Кубка Гагарина с «Торпедо» (2-4).
«Тяжёлая серия для нас и для «Торпедо». Мы были как огонь и вода: мы сильны обороной, соперник — атакой. Где-то мы допустили ненужные ошибки, где-то «Торпедо» повезло. Это от волнения. Команда полна молодыми игроками, для которых многое было в новинку. Мы извлечём из этого урок и пойдём дальше. Спасибо команде, персоналу, руководству и тренерскому штабу за то, что на протяжении всего сезона направляли нас на нужный путь. Все ребята в команде стали только лучше. В нашем составе нет выдающихся звёзд, зато есть равный и отличный коллектив. Я рад этому. Этот сезон объединил нас. Может, мы и не самые сильные мастера в КХЛ, но мы отдали всех себя этой игре», — цитирует Рашевского «РИА Новости».
Рашевский в текущем плей-офф за шесть сыгранных матчей набрал 3 (2+1) очка.
- 12 марта 2023
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