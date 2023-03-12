О'Делл: не думаю, что «Торпедо» лучше «Динамо». Мы сильнее, могли проходить дальше

Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл прокомментировал поражение от «Торпедо» (1:2 ОТ, 2-4 в серии).
«Это была хорошая игра, мы играли здорово, да и серия получилась крутая. К сожалению, в овертаймах нам не везло, выигрывает только одна команда. Конечно, мы расстроены, но, повторюсь, что играли достаточно хорошо.
Чего не хватило сегодня в основное время, чтобы одержать победу? Играли хорошо, счёт был 1:1. У нас были моменты, но мы не смогли их использовать. Равная игра, но исход решили несколько неудачных рикошетов. Удачи сегодня было больше у «Торпедо».
По итогам серии можно сказать, что «Торпедо» заслуженно прошло дальше или это больше случайность? Я не думаю, что они лучше нас. Мы сильнее. У нас лучше коллектив, спокойно могли проходить дальше. Некоторые матчи играли хорошо, некоторые — не очень. У нас было очень много моментов, которые мы могли использовать на протяжении всей серии. Но я никак не могу сказать, что они лучше нас. Опять же, рикошеты зачастую решали исходы игр.
Как можно в целом оценить сезон? В любом случае дальше проходит только одна команда. Сезон я бы действительно не назвал провальным. Мы играли действительно хорошо и могли пройти дальше. Проиграли три овертайма, это были очень равные игры. Обе команды играли хорошо, но они прошли дальше.
У «Торпедо» есть шансы пройти дальше? Они действительно хороши. Много молодых ребят, играют в быстрый и атакующий хоккей, прекрасное катание и контроль шайбы. Они играли агрессивно и создавали много моментов. Думаю, в этом году они могут добиться хорошего результата», — цитирует О'Делла сайт «Динамо».
О’Делл за шесть матчей плей-офф-2023 набрал 7 (5+2) результативных баллов.
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