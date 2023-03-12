Гендиректор «Торпедо» — о победе над «Динамо»: эйфории нет, ничего не закончено

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал выход нижегородского клуба во второй раунд Кубка Гагарина после победы над московским «Динамо» в серии (4-2).

«Нынешняя игра — это желание ребят показать, к чему они шли весь сезон, поэтому и такой результат. Что касается скепсиса по отношению к «Торпедо», он начался ещё с 1 июля, как команда собралась, пришёл [главный тренер Игорь] Ларионов, и, кроме скепсиса, мы особо ничего не слышали. Это продолжалось на протяжении всего сезона: говорили, что нам повезло, мы должны просесть, что у нас предсезонки не было. Но никто на это не обращал внимания: все работали, старались, делали своё дело.

В этой команде у 80% ребят плей-офф впервые в жизни, и им большое спасибо — это их заслуга, и отдельная благодарность тренерскому штабу. Мы настраивались на победу, у нас не стояло в задачах только попадание в плей-офф. Игорь Николаевич этого не скрывал с первого дня тренировочного лагеря, что, коль мы тут все собрались, мы должны ставить перед собой самые великие, большие и серьёзные задачи.

У нас давно команда не проходила дальше первого раунда, но мы не будем останавливаться на достигнутом. Эйфории нет, потому что ничего не закончено, это часть пути, и будем двигаться дальше», — приводит слова Харламова ТАСС.

«Торпедо» вышло в полуфинал Западной конференции Кубка Гагарина. Своего соперника нижегородцы узнают после завершения серии плей-офф между ЦСКА и «Северсталью». Встреча запланирована на 14 марта (19:30 мск).