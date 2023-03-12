Форвард Кручинин рассказал, за счёт чего «Торпедо» выиграло серию плей-офф у «Динамо»

Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин подвёл итог серии с московским «Динамо» (4-2) и рассказал о цели клуба на плей-офф.

«Серия получилась равная. Каждая игра была с переходом инициативы от одной команды к другой. Наверное, этим она и запомнится болельщикам. Мы выиграли серию за счёт сплочённости и веры друг в друга. Ребята сделали потрясающую работу в предыдущих пяти играх, которые я наблюдал со стороны. Играли плечом к плечу, единым кулаком. Не особо обращали внимание на то, как играет «Динамо». У них большая, габаритная команда, поэтому они пытались оказывать на нас физическое воздействие и вывести нашу команду из равновесия, но мы не «повелись» на это. Мы продолжали играть в свой хоккей.

Сегодня у меня было небольшое волнение в начале игры, потому что хотелось играть. Задача была – не испортить ребятам игру, аккуратно войти в матч, поменьше ошибаться и по возможности что-то создать. Поэтому играл сегодня осторожно. Хорошо, что не помешал команде победить. Никогда не видел такого внушительного десанта болельщиков на выезде, это было что-то невероятное. Большое им спасибо за такую поддержку. Вместе с ними идём дальше во второй раунд.

Мы уже много раз говорили, что у нас не было задачи просто выйти в плей-офф и поиграть там. У нас задача – Кубок Гагарина. Мы верим в этом и идём за ним. Нам мало первого раунда.

Деннис Ян в сезоне тоже долго не мог забить после травмы. А потом голы шли один за одним. Хорошо, что он начал стрелять в плей-офф. Пусть продолжает в том же духе и забьёт 40 голов в плей-офф. Мы все радуемся друг за друга. Без разницы, кто забивает и кто герой. Мы все вместе друг за друга.

Три подряд победы в овертайме? Нам тренеры всегда говорят о том, что мы выходим играть в овертайме с позиции силы, не боясь ошибок. Мы идём вперёд в овертайме как в обычном периоде обычной игры регулярного чемпионата», — цитирует Кручинина сайт КХЛ.