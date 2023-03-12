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«Бостон» едва не отыгрался с 0:4, но уступил «Детройту». Орлов очков не набрал

«Бостон» едва не отыгрался с 0:4, но уступил «Детройту». Орлов очков не набрал
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В Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Детройт Ред Уингз» принимал на своём льду «Бостон Брюинз». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.

На 13-й минуте первого периода счёт в матче открыл Алекс Чиассон с передач Дилана Ларкина и Лукаса Рэймонда.

На седьмой минуте второго периода преимущество «красных крыльев» удвоил Мориц Зайдер. На 11-й минуте периода счёт 3:0 сделал Дилан Ларкин с передач Лукаса Рэймонда и Морица Зайдера. Спустя пять минут довёл счёт до крупного Адам Эрни с передач Йонатана Берггрена и Джордана Истерли. Менее чем через минуту размочил счёт Мэтт Грызлик с передач Давида Пастрняка и Павла Захи.

На четвёртой минуте третьего периода счёт 4:2 сделал Джейк Дебраск. На седьмой минуте периода сократил отставание до минимума Давид Пастрняк с передачи Коннора Клифтона. Окончательный счёт установил Эндрю Копп, забросив в пустые ворота.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2023, воскресенье. 20:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Чиассон (Ларкин, Рэймонд) – 12:22 (5x4)   2:0 Зайдер – 26:34 (4x5)   3:0 Ларкин (Рэймонд, Зайдер) – 30:39 (5x4)   4:0 Эрни (Берггрен, Истерли) – 35:08 (5x5)   4:1 Грызлик (Пастрняк, Заха) – 36:52 (5x5)   4:2 Дебраск (Клифтон) – 43:37 (5x5)   4:3 Пастрняк (Заха, Грызлик) – 46:24 (5x5)   5:3 Копп (Зутер, Ларкин) – 59:36 (en)
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