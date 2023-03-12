«Бостон» едва не отыгрался с 0:4, но уступил «Детройту». Орлов очков не набрал

В Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Детройт Ред Уингз» принимал на своём льду «Бостон Брюинз». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.

На 13-й минуте первого периода счёт в матче открыл Алекс Чиассон с передач Дилана Ларкина и Лукаса Рэймонда.

На седьмой минуте второго периода преимущество «красных крыльев» удвоил Мориц Зайдер. На 11-й минуте периода счёт 3:0 сделал Дилан Ларкин с передач Лукаса Рэймонда и Морица Зайдера. Спустя пять минут довёл счёт до крупного Адам Эрни с передач Йонатана Берггрена и Джордана Истерли. Менее чем через минуту размочил счёт Мэтт Грызлик с передач Давида Пастрняка и Павла Захи.

На четвёртой минуте третьего периода счёт 4:2 сделал Джейк Дебраск. На седьмой минуте периода сократил отставание до минимума Давид Пастрняк с передачи Коннора Клифтона. Окончательный счёт установил Эндрю Копп, забросив в пустые ворота.