Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Рейнджерс», у Панарина «-1»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
За «Питтсбург» забивали Рикард Ракелль, Джейсон Цукер и Крис Летанг. Российский нападающий Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами. Защитник Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями.
В составе «Рейнджерс» отличились Баркли Гудроу и Крис Крайдер. Российский нападающий Артемий Панарин и форвард Владимир Тарасенко завершили матч с коэффициентом полезности «-1».
В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Монреаль Канадиенс», а «Рейнджерс» встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Оба матча пройдут 15 марта.
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