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Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Рейнджерс», у Панарина «-1»

Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Рейнджерс», у Панарина «-1»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

За «Питтсбург» забивали Рикард Ракелль, Джейсон Цукер и Крис Летанг. Российский нападающий Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами. Защитник Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями.

В составе «Рейнджерс» отличились Баркли Гудроу и Крис Крайдер. Российский нападающий Артемий Панарин и форвард Владимир Тарасенко завершили матч с коэффициентом полезности «-1».

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Монреаль Канадиенс», а «Рейнджерс» встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Оба матча пройдут 15 марта.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Ракелль (Кросби, Малкин) – 06:03 (5x3)   1:1 Гудроу (Веси, Мотт) – 11:18 (5x5)   2:1 Цукер (Дюмулен) – 21:21 (5x5)   2:2 Крайдер (Трочек) – 49:09 (5x5)   3:2 Летанг (Малкин, Кросби) – 61:38 (4x3)
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