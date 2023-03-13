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Малкин сравнялся с американцем Рёником в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сравнялся с американским нападающим Джереми Рёником в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Малкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс». Таким образом, у россиянина стало 1216 (467+749) очков в НХЛ. Он сравнялся с Рёнником и теперь занимает 46-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Следующей целью Малкина является Лэрри Мерфи, на счету которого 1217 очков в НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ Малкин принял участие в 66 матчах, в которых записал в свой актив 23 гола и 49 результативных передач при коэффициенте полезности «-6».

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Монреаль Канадиенс». Встреча состоится 15 марта.