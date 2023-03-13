Малкин сравнялся с американцем Рёником в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Поделиться
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сравнялся с американским нападающим Джереми Рёником в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
Малкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс». Таким образом, у россиянина стало 1216 (467+749) очков в НХЛ. Он сравнялся с Рёнником и теперь занимает 46-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
Следующей целью Малкина является Лэрри Мерфи, на счету которого 1217 очков в НХЛ.
В нынешнем сезоне НХЛ Малкин принял участие в 66 матчах, в которых записал в свой актив 23 гола и 49 результативных передач при коэффициенте полезности «-6».
В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Монреаль Канадиенс». Встреча состоится 15 марта.
Комментарии
- 13 марта 2023
-
04:01
-
03:41
-
02:08
- 12 марта 2023
-
23:55
-
23:30
-
23:15
-
22:45
-
22:27
-
22:17
-
22:10
-
21:52
-
21:43
-
21:30
-
21:26
-
21:24
-
21:20
-
21:17
-
21:08
-
21:00
-
21:00
-
20:57
-
20:49
-
20:42
-
20:34
-
20:29
-
20:26
-
20:10
-
20:02
-
20:01
-
19:57
-
19:51
-
19:48
-
19:44
-
19:41
-
19:35
Партнерский контент