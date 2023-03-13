Гендиректор «Торпедо»: возможно, в психологическом плане нам дальше в плей-офф будет легче

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал победу над московским «Динамо» в серии Кубка Гагарина (4-2) и поделился ожиданиями от следующего раунда плей-офф.

«Какие впечатления от серии, затратили силы? Ребята весь сезон в таком режиме, так что физическая подготовка на очень приличном уровне – надо отдать должное тренерам, которые отвечают за физическое состояние игроков, – Филиппу Арзамазову и Андрею Емельянову. Молодцы, держат команду в течение сезона в хорошем состоянии. А так, все победы ребят – их желание, их старание. Это их путь. Надеюсь, он будет как можно длиннее. И, конечно, огромная заслуга тренерского штаба.

В этом смысле удивил ли кто-нибудь? Деннис Ян – два дубля в плей-офф? Наверное, не соглашусь по поводу Яна. Изначально было видно, что парень умеет играть в хоккей. Но это заслуга и Ларионова, который нашёл подход к нему, который позволяет раскрываться и совершенствоваться. У Яна было несколько травм по ходу сезона, но сейчас он восстановился и показывает хоккей, в который он умеет играть.

Что скажу о «Динамо», о Кудашове? Мы хорошо знаем и уважаем друг друга. Алексей Сопин и Алексей Кудашов разберутся, все опытные профессионалы.

Какие ожидания дальше по турниру? Плей-офф – это уже иное соревнование. Тут просто готовишься к определённой команде. Особого значения не имеет, с кем играть. Надо правильно подготовиться. А там победит сильнейший.

Можно ли сказать, что определённая задача уже решена и ребят это раскрепостит? С одной стороны, вы правы. В нашей команде средний возраст игроков 22 года. А для 80% из них это первый плей-офф в их жизни. Возможно, в психологическом плане дальше будет полегче. Но это и внутренняя подготовка на весь дальнейший плей-офф. Задача – идти шаг за шагом к главной цели», — цитирует Харламова Metaratings.ru.

Своего соперника по следующему раунду Кубка Гагарина нижегородцы узнают после завершения серии плей-офф между ЦСКА и «Северсталью».