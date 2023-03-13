Давыдов — о вылете «Динамо»: к легионерам вопросов нет. А вот горящей молодёжи не увидел

Трёхкратный олимпийский чемпион, легендарный защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов прокомментировал поражение бело-голубых в серии с «Торпедо» (4-2).

«Вынужден признать, что «Торпедо» больше хотело победить. Команда собрана из молодых и в общем-то пока малоизвестных игроков, но по ходу серии они росли и как личности, и как команда. Перед плей-офф все говорили о первом звене во главе с Коваленко, но мы увидели и вторую тройку, и третью. Увидели команду! Профессионал всегда заметит, когда команда строится и растёт — и когда она cтоит на месте. Мы и увидели.

«Динамо» не прибавляло по ходу серии? Знаете, у меня нет вопросов к нашим легионерам. Они во главе с О'Деллом играли неплохо, забивали свои голы. А вот горящей молодёжи в составе «Динамо» в общем-то не увидел. Для меня самое обидное, что наши молодые почему-то потерялись на фоне их молодых. И это мы говорим о «Динамо», которое всегда славилось клубным патриотизмом и клубной историей.

В первую очередь настрой и горящие глаза игроков зависят от тренерского штаба, от главного тренера. Вы видели в ходе этой серии уверенного Ларионова? А потерянного Кудашова? Я видел — и постоянно!

Во многом это и есть тренерский фактор. Главный тренер «Торпедо» всё время заряжал команду энергией, был в постоянном движении, работе. К сожалению, у нашего главного тренера сквозила скорее подавленность. Ну о каких победах тут речь?», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.ru.

Ранее генеральный директор московского «Динамо» Анатолий Харчук рассказал о продолжении работы с главным тренером Алексеем Кудашовым.