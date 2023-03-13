Кросби вышел в лидеры НХЛ по количеству сезонов с 50+ передачами среди действующих игроков

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился двумя результативными передачами в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», набрал 51-й ассист и вышел в лидеры НХЛ по сезонам с 50+ передачами среди действующих игроков, сообщает пресс-служба лиги.
Для 35-летнего канадца этот сезон стал 10-м, в котором он набирал 50 и более передач. Девять сезонов с этим показателем имеет форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём, восемь — нападающий «Рейнджерс» Патрик Кейн. Отметим, что рекорд «пингвинов» принадлежит Марио Лемье, на счету которого 11 таких сезонов.
В 66 играх текущей регулярки Кросби набрал 80 (29+51) очков.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
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