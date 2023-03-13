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Гендиректор «Сибири» Фастовский подвёл итог сезона для клуба

Гендиректор «Сибири» Фастовский подвёл итог сезона для клуба
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Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский подвёл итог завершившего сезона для новосибирской команды.

«Я могу откровенно сказать, что результат в сезоне не устраивает, рассчитывали на большее. С этой позиции и надо рассуждать о произошедшем. Я не могу сказать однозначно, что регулярный сезон удачный. Получилось два сезона с абсолютно одинаковым результатом. Задача была сделать хотя бы один шаг вперёд», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Напомним, «Сибирь» заняла в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги шестое место, набрав 83 очка после 68 матчей. В розыгрыше Кубка Гагарина новосибирцы в первом раунде встречались с омским «Авангардом» и уступили в серии – 1-4.

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