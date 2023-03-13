«Результат должен быть лучше». Мартемьянов — об итогах сезона «Сибири»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги завершившего сезона для новосибирской команды.

«Я присоединяюсь к Кириллу Валерьевичу [Фастовскому], были взлёты и падения. Но регулярный чемпионат — это регулярный чемпионат. Есть позитивный момент, потому что надо было ситуацию переламывать. В этом благодарен, но не более. Результат должен быть лучше», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Напомним, «Сибирь» заняла в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги шестое место, набрав 83 очка после 68 матчей. В розыгрыше Кубка Гагарина новосибирцы в первом раунде встречались с омским «Авангардом» и уступили в серии – 1-4.

Ранее генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал об итогах сезона для клуба.