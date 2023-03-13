Мартемьянов: две трети игроков «Сибири» не соответствовали уровню плей-офф
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов рассказал, что не все игроки команды ментально оказались готовы биться в плей-офф.
«В моей карьере есть проход первого раунда. Здесь не только желание и мастерство тренерского штаба. Внутреннее состояние команды, готова ли она в плей-офф биться. Это длинный рассказ. Много нюансов. Ментально не все игроки готовы к этому. Одна треть команды соответствовала уровню, две трети не соответствовали. Не скажу, что они плохо играли. Но столько грубейших ошибок в обороне мы в регулярном чемпионате не делали. Приклеить ко мне, что я тренер регулярного чемпионата? Приклеивайте, мне ничего не страшно», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
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