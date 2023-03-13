Фастовский объяснил, в чём заключалась неготовность 2/3 игроков «Сибири» к плей-офф

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский объяснил, в чём заключалась неготовность двух третей игроков клуба к плей-офф.
«Я абсолютно точно согласен с оценкой Андрея Алексеевича [Мартемьянова]. Кто-то не соответствует, потому что слишком молодой. Не хватает мастерства, опыта. Это ребята, на которых мы продолжим строить команду. Есть те, кто уже не может тянуть, соответствовать уровню.
Мы будем менять [игроков], это нормальная спортивная жизнь в любой команде. Это не означает, что на две трети будет обновление команды. Это невозможно, и нет большого выбора хоккеистов на рынке. Наша задача — развивать молодёжь и работать над развитием тех ребят, которые есть в команде. У нас есть база, чтобы продолжать с ними работать», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 13 марта 2023
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