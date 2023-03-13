Фастовский — о трансферной политике «Сибири»: упор сделан на Бека и российских игроков

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал трансферную политику клуба и рассказал о переговорах с защитником Ильёй Морозовым.

«Продление Чайковски? Очень сложный вопрос. На сегодняшний день на него нет ответа. Для того чтобы определиться с легионерами, надо определиться с российскими хоккеистами. И только после этого мы будем понимать, какие есть дыры в составе, которые надо заполнить легионерами. Упор сделан на Бека и российских игроков. По поводу позиций для легионеров вопрос открыт. Нельзя ошибаться. Нужны конкретные ходы.

Переговоры с Морозовым? Даже не сомневаюсь, что ожидаются такие же тяжёлые переговоры в этом сезоне. Я знаю его позицию, понимаю, как он себя оценивает. Да, будут тяжёлые переговоры. Но никуда отпускать мы его не собираемся», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.