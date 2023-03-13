Мартемьянов: физической готовностью «Сибири» я полностью удовлетворён
Поделиться
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов рассказал о физической готовности клуба и об игре в плей-офф.
«Были те, кто разочаровал. Были те, кто удивил. Есть те парни, кто не показал лучшую игру. Кто-то тащил в регулярном чемпионате, немножко сбавил обороты в плей-офф. Нашей физической готовностью я полностью удовлетворён. Даже когда мы играли плотный график, провалов у нас не было.
В плей-офф любой нюанс может решить судьбу матча. У нас с прошлого сезона девиз — выигрываем все и проигрываем все. Разочарования и приятные удивления, естественно, были.
«Авангард» если бы не провалил старт чемпионата, то где бы они были», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
Комментарии
- 13 марта 2023
-
12:00
-
11:54
-
11:48
-
11:43
-
11:33
-
11:25
-
11:21
-
11:15
-
11:10
-
11:06
-
11:02
-
10:56
-
10:51
-
10:47
-
10:42
-
10:39
-
10:29
-
10:12
-
10:00
-
09:45
-
09:32
-
09:19
-
09:00
-
08:46
-
08:33
-
08:22
-
08:10
-
07:18
-
07:08
-
06:54
-
04:41
-
04:40
-
04:13
-
04:01
-
03:41
Партнерский контент