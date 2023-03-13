Мартемьянов: физической готовностью «Сибири» я полностью удовлетворён

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов рассказал о физической готовности клуба и об игре в плей-офф.

«Были те, кто разочаровал. Были те, кто удивил. Есть те парни, кто не показал лучшую игру. Кто-то тащил в регулярном чемпионате, немножко сбавил обороты в плей-офф. Нашей физической готовностью я полностью удовлетворён. Даже когда мы играли плотный график, провалов у нас не было.

В плей-офф любой нюанс может решить судьбу матча. У нас с прошлого сезона девиз — выигрываем все и проигрываем все. Разочарования и приятные удивления, естественно, были.

«Авангард» если бы не провалил старт чемпионата, то где бы они были», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.