Гендиректор «Сибири» Фастовский оценил игру голкиперов клуба в сезоне

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский оценил игру голкиперов клуба в сезоне и рассказал, что легионеров-вратарей сибиряки, скорее всего, не найдут.

«Любая команда зависит от уровня вратарей. Это элитная, ключевая позиция. Если нет хорошего вратаря, команда не выиграет. Другое дело, что в связи с оттоком легионеров хороших вратарей можно по пальцам одной руки сосчитать. Мы поставлены в такие условия. Оба наших вратаря серьёзного и достойного уровня. На уровень «топ» они пока не вышли, но их возраст говорит о том, что многие вещи у них впереди.

Никакой помощи из-за рубежа мы не получим в ближайшее время. Если ещё полевых мы сможем найти, то вратарей уровня Сятери мы не найдём. Это невозможно, зачем себе голову ломать. Это тот положительный момент, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Для российских вратарей есть шанс выйти на первые роли. Это тот случай, когда выходите и побеждайте», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.