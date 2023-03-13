Главный тренер «Сибири»: третий матч в серии с «Авангардом», безусловно, надломил

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов рассказал о третьем матче в серии с «Авангардом».
«Надломил третий матч? Безусловно. Это дисциплина, с которой я боролся весь сезон всеми дозволенными способами. Это бесполезная вещь получилась, за это я себя корю. Игроки, сами призывая не удаляться, сами наносят такой ущерб команде. У меня тоже эмоции кипят, но надо быть профессионалом, сдерживать эмоции, контролировать. Удаляться можно только оправданно. А в зоне атаки — ненужное удаление, это ставит команду на колени. Это нам навредило очень сильно», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
Напомним, «Сибирь» заняла в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги шестое место, набрав 83 очка после 68 матчей. В розыгрыше Кубка Гагарина новосибирцы в первом раунде встречались с омским «Авангардом» и уступили в серии – 1-4.
- 13 марта 2023
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