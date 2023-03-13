Фастовский: плей-офф выявил, что «Сибирь» оказалась слаба в реализации моментов

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о причинах неудачной игры клуба в плей-офф.

«Мои недочёты в плане комплектования команды? Это не называется ошибками, может, какие-то неоправданные ожидания. Фамилии я называть не буду, тем более игроки в команде и под контрактами. Отношение ко многим игрокам изменилось, но главный показатель — это плей-офф. В плей-офф всё обостряется и ценность каждого хоккеиста, возможности, подход в плей-офф видны очень ярко. Плей-офф даёт в дальнейшем возможность с кем-то продолжать работать, а кому-то говорить откровенно «до свидания». Нельзя сейчас какие-то давать публичные оценки хоккеистам, тем более под контрактами.

Плей-офф выявил, что слабы оказались в реализации моментов. Здесь проблема значительно глубже, чем та, что была в прошлом году. Там было очевидно: третье место с конца в лиге по большинству. В этом сезоне уже высшая математика. С одной стороны, неплохо, но на решающие матчи что-то надламывается, в том числе и большинство. С нашей стороны оно не было идеальным. Здесь есть потенциал, с которым надо работать, но всё зависит от наличия хоккеистов. То, что большинство в регулярной части заработало, это заслуга Сергея Кривокрасова, а также появился игрок, который заточен именно на эту сторону хоккейного искусства. Без Бека Сергей Кривокрасов и «Сибирь», возможно, ничего бы не добились. Что касается новых вещей: нам есть куда добавлять. Буквально во всех компонентах хоккея», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.