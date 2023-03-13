Кто выиграет седьмой матч в серии «Автомобилист» — «Металлург»?
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Завтра, 14 марта, в Екатеринбурге состоится решающий, седьмой матч в серии розыгрыша Кубка Гагарина между «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом».
В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: кто выиграет седьмой матч в серии «Автомобилист» — «Металлург»?
Напомним, в первых двух матчах команды обменялись победами – 4:2, 3:2 ОТ. В третьем матче сильнее оказались магнитогорцы — 2:1 ОТ. В четвёртом победил клуб из Екатеринбурга — 4:0. Пятый и шестой матчи закончились с одинаковым счётом 6:3, но по разу в пользу «Автомобилиста» и «Металлурга».
Решающая встреча пройдёт на стадионе «Уралец» и начнётся в 17:00 мск.
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