Кто выиграет седьмой матч в серии «Автомобилист» — «Металлург»?

Завтра, 14 марта, в Екатеринбурге состоится решающий, седьмой матч в серии розыгрыша Кубка Гагарина между «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом».

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: кто выиграет седьмой матч в серии «Автомобилист» — «Металлург»?

Напомним, в первых двух матчах команды обменялись победами – 4:2, 3:2 ОТ. В третьем матче сильнее оказались магнитогорцы — 2:1 ОТ. В четвёртом победил клуб из Екатеринбурга — 4:0. Пятый и шестой матчи закончились с одинаковым счётом 6:3, но по разу в пользу «Автомобилиста» и «Металлурга».

Решающая встреча пройдёт на стадионе «Уралец» и начнётся в 17:00 мск.