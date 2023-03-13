Фастовский рассказал о том, как «Сибирь» планирует попрощаться со старой ареной

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о сроках переезда клуба на новую арену и о финансовом состоянии новосибирцев.

«Пока нет информации о точном переезде.

Прощание со старым ЛДС? Если всё пройдёт чётко, как мы хотим, с переездом в межсезонье. У нас была идея прощания со старым стадионом, провести некую церемонию. Но трудно сказать, в какие сроки это произойдёт. Хотелось бы отдать дань этому стадиону, которому в этом году символично 59 лет. 59 лет здесь команда «Сибирь» играла. Здесь важно нам правильно попрощаться. Переезд мы планируем.

Новые горизонты в вопросе контракта с букмекером и переезд? Это напрямую зависящие вещи друг от друга. Когда мы в прошлом году подписывали контракт, главный упор был сделан на вторые и третьи сезоны, на сезоны игры на новой арене.

Финансовое положение клуба? Никаких задержек перед игроками нет. Финансовое состояние стабильное, вполне нормальное, ничем не отличается от предыдущих двух-трёх сезонов, когда нам удалось наладить этот процесс. Поиски спонсоров всегда велись и будут вестись, нам нужна подпитка финансовая, увеличение бюджета не планируется. Совершенно нет такой необходимости, достойный бюджет у клуба, чтобы развиваться и добиваться результата», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.