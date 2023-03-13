Форвард Хмелевски продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» договорился о продлении контракта с нападающим Александром Хмелевски. Соглашение с форвардом рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба уфимцев.
Хмелевски стал лучшим снайпером уфимской команды в прошедшем чемпионате. Он забросил 26 шайб и отдал 22 голевые передачи, набрав в общей сложности 48 очков за 67 матчей. В плей-офф Александр стал лучшим бомбардиром и снайпером команды. На его счету пять (4+1) очков в шести матчах.
23-летний американский нападающий становился серебряным призёром молодёжного чемпионата мира в 2019 году, бронзовым призёром чемпионата мира 2021 года, лучшим бомбардиром Мемориала Глинки в сезоне-2016/2017 и обладателем трофея Бобби Смита (лучший игрок года хоккейной лиги Онтарио, сезон-2016/2017).
- 13 марта 2023
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