Хмелевски прокомментировал продление контракта с «Салаватом» на год

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски рассказал о продлении контракта с клубом ещё на год.

«Мне было приятно играть за «Салават Юлаев» в этом году. У нас очень хороший коллектив, настоящая команда. Я увидел, что КХЛ – это отличная лига, для меня переход в Уфу стал отличным шагом в карьере. Рад, что оказался здесь. Я прибавил как игрок, мне понравилось всё: партнёры, организация, клуб.

Какие впечатления оставила Уфа? Для меня Уфа – это не просто город. Это мой второй дом, я чувствую себя здесь максимально комфортно. Сначала никого не знал, не знал команду, а сейчас я прожил семь-восемь месяцев, болельщики полюбили меня. Мне от этого тепло на душе, меня узнают. Я с уважением отношусь к нашим фанатам, они создают отличную атмосферу на трибунах.

Продлил контракт, несмотря на вылет в первом раунде, верю в потенциал и будущее команды? Да, я верю в команду. Это мотивирует меня. Хочу вернуться обратно в Уфу, пройти максимально далеко и выиграть Кубок Гагарина. Поверьте, у нас всё для этого есть. Я сейчас понимаю, как тяжело дойти до вершины, получил очень хороший опыт в плей-офф. Но я хочу вернуться в «Салават Юлаев», мне нравится этот клуб. Я хочу играть за Виктора Николаевича Козлова», — приводит слова Хмелевски сайт «Салавата Юлаева».

Хмелевски стал лучшим снайпером уфимской команды в прошедшем чемпионате. Он забросил 26 шайб и отдал 22 голевые передачи, набрав в общей сложности 48 очков за 67 матчей.