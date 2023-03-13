Нападающий «Сибири» Шаров назвал причины поражения от «Авангарда» в плей-офф

Нападающий «Сибири» Александр Шаров назвал причины поражения от «Авангарда» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2023 (1-4).

«Мысли одни: соперник был сильнее нас не в игровом плане, а в плане опыта, в плане принятия решений. Плей-офф такая игра, где за любое удаление, особенно невынужденное, наказывают. Тем более «Авангард», у них очень хорошие игроки есть, которые умеют решать моменты. У нас получилось так, что мы совершали ошибки, которые, может, в сезоне не совершали. Соперник нас просто наказал. Мы сыграли только два матча так, как мы должны были играть: первый и последний. Все остальные матчи были эмоции, ошибки. Соперник просто воспользовался, он умеет играть эти матчи.

Ключевой матч — первая игра в Новосибирске? Я бы не сказал, что какой-то конкретный матч повлиял на исход серии. Игра идёт до четырёх побед. Никто же нам не мешал следующий домашний матч выйти и сыграть, как нужно. Опять же, мы сразу пропустили нелепый гол. Потом получили удаление, детские ошибки. Соперник наказал, повёл 2:0. Но там уже очень сложно было отыграться. Я бы не стал выделять конкретный матч как ключевой.

Лучшая спецбригада большинства пропала в плей-офф? Если смотреть на статистику, то не знаю, как в плей-офф разыгрывали. Но мне кажется, не настолько всё ужасно было. Опять же, соперник чётко нас разобрал, и у нас было очень много моментов в большинстве. Где-то шайба не шла в ворота. Плей-офф такая игра, где соперники постоянно разбирают друг друга. Мы старались менять розыгрыши, выводить других людей на завершающую стадию. Но в целом не сказал бы, что большинство вышло отвратительным.

По поводу атакующего хоккея: в целом у нас все матчи были примерно одинаковые. В первом матче нас завели болельщики, мы сразу побежали давить. Во втором матче уже к середине первого периода соперник вёл 2:0. Им уже не надо было атаковать. Думаю, за счёт этого они очень грамотно сыграли в обороне и позволили нам владеть шайбой, но не позволили нам создавать моменты. Когда соперник ведёт в плей-офф, ему атаковать особо не надо. Все остальные матчи мы одинаково владели шайбой и инициативой», — передаёт слова Шарова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.