Кожевников: у «Торпедо» есть шанс даже в серии со СКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил победу «Торпедо» в серии с московским «Динамо» и поделился ожиданиями от игры нижегородцев в следующем раунде Кубка Гагарина

«Философия Ларионова оказалась успешнее философии Кудашова? Игроки «Торпедо» выглядели поживее. Ребята молодые, набираются опыта, должны быстрее восстанавливаться. «Динамо» играло в свой хоккей, на хороших контратаках. Там вся надежда в последних матчах была на иностранцев. Они не сыграли. Философия Ларионова атакующая, это здорово смотрится. Открытие сезона.

Какие перспективы у «Торпедо» в следующем раунде? Конечно, шансы есть, если они прошли «Динамо». Тем более сейчас они будут на эмоциональном подъёме.

Шанс есть, даже если в следующей серии их соперником будет СКА? А почему нет, шанс всегда есть», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.