Форвард «Сибири» Шаров: болельщики говорят, что я головой в другом клубе? Это полный бред

Нападающий «Сибири» Александр Шаров ответил на критику болельщиков о том, что он находится мыслями в другом клубе, и рассказал о мыслях отправиться в НХЛ.
«Болельщики говорят, что я головой в другом клубе? Это их мнение. Если обратиться к голым фактам, то я и Валя [Пьянов] набрали по пять очков за этот плей-офф, и никто из нашей команды не набрал больше. В Омске тоже люди набрали по пять очков, но они и забросили шайб больше. Если говорить о том, что я на чемоданах, — пусть люди так думают. Но от себя скажу, что это полный бред. Пусть просто посмотрят статистику.
Сейчас сложно что-то говорить насчёт будущего. На данный момент вообще ни с кем не общаюсь. Я ещё в сезоне, когда кто-то обращался, я говорил, что начнём обсуждать продолжение карьеры после окончания сезона. Я люблю «Сибирь», Новосибирск мой город, можно сказать. Шанс есть всегда, будем смотреть, дальше думать, как будет лучше для меня, для семьи. У нас у каждого, у хоккеистов, есть какие-то мечты, цели. Хочется выигрывать какие-то титулы, звания. Если это будет возможно сделать в Новосибирске, то я с удовольствием. На данный момент сложный вопрос. Сейчас ничего не обсуждаю ни с кем. Закончится сезон — тогда станет всё понятно, как дальше будет складываться карьера и как будет строиться каждый клуб, который проявит какую-то заинтересованность.
Мысли об НХЛ? Мечта, конечно же, есть такая. На данном этапе надо смотреть, есть ли вообще интерес из НХЛ. Сейчас я ничего не знаю насчёт своего будущего. Всё будет известно, когда закончится сезон», — передаёт слова Шарова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 13 марта 2023
-
13:30
-
13:24
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:48
-
12:45
-
12:42
-
12:39
-
12:32
-
12:27
-
12:25
-
12:19
-
12:14
-
12:07
-
12:00
-
11:54
-
11:48
-
11:43
-
11:33
-
11:25
-
11:21
-
11:15
-
11:10
-
11:06
-
11:02
-
10:56
-
10:51
-
10:47
-
10:42
-
10:39
-
10:29
-
10:12
-
10:00
-
09:45