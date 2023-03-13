Форвард «Сибири» Шаров: болельщики говорят, что я головой в другом клубе? Это полный бред

Нападающий «Сибири» Александр Шаров ответил на критику болельщиков о том, что он находится мыслями в другом клубе, и рассказал о мыслях отправиться в НХЛ.

«Болельщики говорят, что я головой в другом клубе? Это их мнение. Если обратиться к голым фактам, то я и Валя [Пьянов] набрали по пять очков за этот плей-офф, и никто из нашей команды не набрал больше. В Омске тоже люди набрали по пять очков, но они и забросили шайб больше. Если говорить о том, что я на чемоданах, — пусть люди так думают. Но от себя скажу, что это полный бред. Пусть просто посмотрят статистику.

Сейчас сложно что-то говорить насчёт будущего. На данный момент вообще ни с кем не общаюсь. Я ещё в сезоне, когда кто-то обращался, я говорил, что начнём обсуждать продолжение карьеры после окончания сезона. Я люблю «Сибирь», Новосибирск мой город, можно сказать. Шанс есть всегда, будем смотреть, дальше думать, как будет лучше для меня, для семьи. У нас у каждого, у хоккеистов, есть какие-то мечты, цели. Хочется выигрывать какие-то титулы, звания. Если это будет возможно сделать в Новосибирске, то я с удовольствием. На данный момент сложный вопрос. Сейчас ничего не обсуждаю ни с кем. Закончится сезон — тогда станет всё понятно, как дальше будет складываться карьера и как будет строиться каждый клуб, который проявит какую-то заинтересованность.

Мысли об НХЛ? Мечта, конечно же, есть такая. На данном этапе надо смотреть, есть ли вообще интерес из НХЛ. Сейчас я ничего не знаю насчёт своего будущего. Всё будет известно, когда закончится сезон», — передаёт слова Шарова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.