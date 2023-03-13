«Аморфно, без борьбы, как в парке культуры покатались». Плющев — о поражении ЦСКА

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил поражение ЦСКА в матче с «Северсталью» (0:3).

«Могу сказать, что напряжение очень хорошее. Связано оно с командами, которые снизу поджимают верх. Но это не говорит о том, что у низов выросло мастерство. Скорее, у верха оно понизилось. То, что я видел вчера у ЦСКА с Череповцом, меня просто расстроило. Игра в плей-офф, 0:3, команда, которая претендует на Кубок Гагарина, не забить ни одного гола… Сыграть так аморфно, без столкновений, грубо говоря, без борьбы. Как в парке культуры покатались. Не знаю, чем это вызвано, но думаю, что такие игры выпадают из общего рисунка в плей-офф», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Седьмой, решающий матч в серии ЦСКА — «Северсталь» состоится 14 марта в Москве. Встреча начнётся в 19:30 мск.