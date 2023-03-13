Шаров: «Сибирь» топчется на месте, если судить по плей-офф? Можно сказать, что да

Нападающий «Сибири» Александр Шаров оценил результаты команды в сезоне и заявил, что хотел бы играть до конца апреля.

«Команда топчется на месте, если судить по плей-офф? Если учитывать результат, то можно сказать, что да, топчемся на месте. Но все эти игры, длинный сезон, это опыт для нас. Скорее, для более молодых ребят. Для многих из них это хоть и не положительный, но всё равно опыт. Это поможет в будущем добиваться больших результатов, чем вот в эти два года.

Хотели бы продлить регулярку? Я не могу до сих пор поверить, что сезон закончен. Как говорит Игорь Ларионов, мы только должны в апреле проводить матчи плей-офф. Я с этим соглашусь. Чем больше матчей в регулярке, тем интереснее игрокам и болельщикам. Все будут только в плюсе от этого, если не учитывать финансовую составляющую. Я люблю играть, не люблю тренироваться. Играл бы с августа до конца апреля», — передаёт слова Шарова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.