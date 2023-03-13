Пьянов: «Сибирь» после первой игры с «Авангардом» какая-то полупустая вышла на второй матч

Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов прокомментировал вылет клуба в первом раунде Кубка Гагарина от «Авангарда» (1-4).

Проиграли. Акцент больше на плей-офф, сезон — это одно. Можно залезть в восьмёрку, выйти. Даже не знаешь, какие причины искать. Скажу, немного нам не фартило, особенно в домашних матчах, много штанг было. По моментам мы здорово смотрелись, давили. Наверное, всю удачу растратили в сезоне, когда нас давили, а мы вылезали и отыгрывались. Не знаю даже, что нам помешало. Хороший соперник, хорошее большинство у ребят. Но, я думаю, мы заслуживали хотя бы парочку матчей зацепить.

Какой-то матч выделять неправильно было бы. После первой игры много эмоций отдали. Со стороны было видно, что какие-то полупустые вышли, хотя, казалось бы: плей-офф… Наверное, в совокупности. Дома невезение какое-то, наслоилось, наверное. У ребят неуверенность пошла, что свои моменты не забиваем, а нам первая атака и гол. Мастеровитый соперник, который умеет терпеть, ждать.

Комфортно ли было играть первым номером? Просто была буря эмоций, все хотели с первой смены войти в игру. В сезоне у нас были игры, где не получалось именно начать так, мы больше сразу садились в откат. Соперник начинал давить, мы сразу закрывались, играли в свой оборонительный хоккей. Тут соперник подстроился под нас, давал много пространства, чтобы мы могли на них садиться и больше в атаке играть. Нам дали пространство, мы пользовались этим, пытались забить, но не вышло. Возможно, это был план соперника: отодвинуть нас от нашей игры, от оборонительного хоккея. Не сказал бы, что он у нас оборонительный, но все говорят, что у нас «автобус». Я считаю, соперник грамотно сыграл и не дал нам сыграть в тот хоккей, в котором мы превосходили их. Дали нам глоток воздуха, чтобы мы раскрылись, и на контратаках нас поймали.

Омск рядом, в плане восстановления, перелётов на руку было. Быстрее ты восстанавливаешься после перелёта, не надо время менять. А в плей-офф, думаю, слабых нет. «Адмирал» показал это. Тот же «Нефтехимик» боролся, «Северсталь» с ЦСКА бьётся. Этот сезон новый, всё по-другому», — передаёт слова Пьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.