Плющев — о вылете «Динамо» из плей-офф КХЛ: Кудашовым допущена психологическая ошибка

Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал о вылете московского «Динамо» от «Торпедо» (2-4) в серии плей-офф.

«Динамо» в «гладком» календаре закончило турнир ниже «Торпедо», москвичи играли не очень стабильно. У Ларионова команда показывала хороший коллективный хоккей, ребята выходили на лёд с горящими глазами. Они не просто попали в плей-офф, а уже прошли первый раунд и вышли в следующий.

Не могу сказать про «Динамо», что там не хотели победить. Просто они бегали за голами, а их надо создавать. Если бы динамовцы сыграли поспокойнее и поувереннее, то взяли бы вчерашний матч. Три подряд овертайма проиграно, неуверенность бросается в глаза, а уверенность должны вселять тренеры. Не знаю, правильно ли Кудашов сказал, что изначально определил нижегородцев в этой паре как фаворитов. Кто-то говорит, что это было сделано специально, чтобы его ребята не расслабились. На мой взгляд, была допущена психологическая ошибка», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.