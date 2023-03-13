Форвард «Сибири» Пьянов ответил на вопрос о своём будущем

Нападающий «Сибири» Валентин Пьянов рассказал о концовке регулярного чемпионата и ответил на вопрос о своём будущем.
«Концовка регулярки перешла на плей-офф? Да я бы не сказал, что мы где то особенно физически подсели. Кажется, сезон довольно ровно прошёл в плане физики. Сезон довольно ровно прошёл. Где-то поражения шли подряд, где-то мало выигрывали. Но не скажу, что мы прямо проваливались, особенно в физическом состоянии. Нас подводили удаления. Вшестером мы раз 10 за сезон попали, этого нельзя допускать. Это дисциплина внутренняя. Надо смотреть за своими партнёрами, а не по сторонам разговаривать.
Заканчивается контракт? Я бы не сказал, что это какой-то выход на рынок. Какие-то второстепенные моменты. Каждый хоккеист хочет выигрывать, мы для этого играем, чтобы зацепиться за какие-то медали, кубки. Мы три дня как закончили играть. Жена теперь оставляет дома сидеть с сыном. Будем созваниваться, думать, какие предложения есть. Я с агентом во время сезона разговаривал, он мне звонил, я сказал, что, только когда сезон закончится, будем обсуждать варианты. Чтобы не засорять голову. Начнёшь распыляться на мысли и контракты — игра пропадёт. Есть агент, будет разговаривать с клубами. Я ещё с ними не общался. От «Сибири» вроде как есть предложение. Я ещё не созванивался, ничего не могу сказать», — передаёт слова Пьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 13 марта 2023
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