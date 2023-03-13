Тюркин: тренерский штаб Кудашова способен дать результат. «Динамо» не найти варианта лучше

Бывший генеральный директор и президент московского «Динамо» Михаил Тюркин, являющийся президентом продюсерского центра «Динамо», высказался относительно итогов выступления бело-голубых в сезоне КХЛ и поделился мнением относительно целесообразности продолжения сотрудничества с главным тренером столичной команды Алексеем Кудашовым.

«После определённой реформы, которая произошла прошлым летом, не ожидал от команды другого результата. В межсезонье московское «Динамо» покинули ведущие игроки — те хоккеисты, которые и определяли игру команды. Поэтому было сложно делать прогноз на борьбу за чемпионство или хотя бы за лидирующие места. С другой стороны, зная обстановку в команде, могу сказать, что тренерский штаб Алексея Кудашова и генеральный менеджер клуба проделали большую работу по созданию коллектива. Ребята были очень дружными и сплочёнными и действительно играли друг за друга.

Если говорить о конкретном результате, то, если помните, в прошлом сезоне, когда «Динамо» с четвёртого места вышло в плей-офф, с трудом пробилось во второй раунд и там всухую проиграло ЦСКА, я назвал итог выступления команды неудовлетворительным. Поэтому сегодня иной оценки быть не может. Вылет в первом раунде не может считаться удовлетворительным результатом для «Динамо», потому что команда всегда обязана биться за Кубок Гагарина.

Больше всего меня расстраивает то обстоятельство, что после победы в Кубке Гагарина 2013 года клуб уже на протяжении 10 лет не ведёт борьбу за трофей. Каждый раз речь идёт о выходе в плей-офф и преодолении первого круга – на этом мы и останавливаемся. Всем, кто неравнодушен к хоккейному клубу, необходимо задуматься о том, что необходимо сделать для того, чтобы «Динамо» опять превратилось в топовую команду. Что именно нужно сделать, на мой взгляд? Хороший вопрос. Очень много читаю в интернете размышлений на тему того, что нужно срочно выгонять тренерский штаб. Мне всё это сильно напоминает сезон-2010/2011, когда у нас была 11-матчевая серия поражений. Что мы только не делали в тот момент – собирали команду, разговаривали, убеждали, даже ругались. В результате в первом раунде мы проиграли рижскому «Динамо», и тогда нам тоже предлагали срочно снимать тренерский штаб.

Моё мнение – Алексей Николаевич Кудашов, бесспорно, является хорошим тренером и ему удалось собрать вокруг себя очень хороший тренерский коллектив, каждого из членов которого, бесспорно, уважаю. Они способны давать результат. Руководству клуба виднее, кого ставить и кого убирать, но, на мой взгляд, в сложившейся ситуации московскому «Динамо» будет сложно найти вариант лучше Кудашова. Понятно, что на своих ошибках не всегда хорошо учиться, зато он стал крепче и мудрее и обязательно сделает необходимые выводы.

Что не понравилось. Очень много говорилось о привлечении молодёжи, но на самом деле не могу согласиться с тем посылом, что мы смогли активно привлечь молодых хоккеистов и они стали полноценными игроками команды. Если говорить о «Торпедо», то это соответствует действительности, тогда как «Динамо» этот процесс надо было выполнять более активно. Большее количество молодых игроков должны быть в команде, и они должны по-настоящему определять её игру. Этого я не увидел», — сказал Тюркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.